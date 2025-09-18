En Arriba mi Gente, se comentó la reciente autorización del Congreso para que la mandataria Dina Boluarte viaje a Nueva York entre el 21 y el 25 de septiembre, donde participará en la Asamblea General de la ONU. Con 62 votos a favor, 41 en contra y tres abstenciones, el Parlamento dio luz verde a este nuevo viaje presidencial.

Durante el programa, Maju Mantilla resaltó que la jefa de Estado acudirá al evento internacional bajo el lema “Juntos somos mejores: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos”, que reunirá a más de 100 jefes de Estado y altos funcionarios de todo el mundo.

Con su característico humor, Santi Lesmes bromeó: “Va a llegar, se va a bajar del avión y va a decir: Yo soy la presidenta del país del pan con chicharrón”. Mientras tanto, Fernando Díaz adelantó que presentaría la noticia “con seriedad, como si estuviera en un noticiero”, aunque sin perder el estilo divertido que lo caracteriza en el set.

¿Qué opinas sobre este nuevo viaje internacional de la presidenta? No te pierdas todo el análisis, las bromas y la mejor información en Arriba mi Gente, solo por Latina Televisión.

