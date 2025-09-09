En Arriba Mi Gente, se presentó el testimonio de Pedro Raschio, esposo de Eliana, quien relató que su pareja sufrió una hemorragia interna tras dar a luz.

Según contó, durante horas la clínica no tuvo equipos ni medicamentos suficientes para atender la emergencia. Entre lágrimas, denunció que incluso un médico llegó a gritarle a su esposa: “Eliana, ya pues, déjame trabajar, todos estamos cansados, tú no eres la única”, mientras ella agonizaba.

La situación se agravó cuando, a pesar de los paros cardiacos, no se actuó de inmediato ni se le colocó la sangre necesaria. Tras ser trasladada a otra clínica, Eliana sufrió un tercer paro y finalmente falleció a las 17:27 p.m. a causa de una falla multiorgánica.

La familia, junto a amigos y vecinos, realiza plantones frente a la clínica exigiendo justicia, mientras que la institución emitió un comunicado asegurando que siguieron los protocolos y colaboran con la investigación, algo que su esposo desmiente tajantemente. El médico a cargo, Roger Rodríguez Merma, hasta el momento no brinda declaraciones.

¿Qué otras pruebas saldrán a la luz sobre este caso? ¿Qué sanciones podrían aplicarse a la clínica y a los responsables? No te pierdas todas las revelaciones en Arriba Mi Gente.

