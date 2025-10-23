En Arriba Mi Gente, se revelaron los detalles del amplio operativo liderado por el presidente Jerí, quien patrulló personalmente las calles y supervisó la intervención en el penal de Lurigancho. Allí, las autoridades encontraron tijeras, cuchillos, manuscritos con números telefónicos de potenciales víctimas de extorsión, además de celulares, memorias USB y sustancias ilícitas. La operación se extendió a otros pabellones y al penal de Ancón 1, en una acción sin precedentes contra el crimen organizado al interior de los centros penitenciarios.

Las medidas adoptadas en el marco del estado de emergencia incluyen la restricción de visitas, el apagón eléctrico en penales y la destrucción de antenas de telecomunicaciones, manteniendo energía solo para iluminación básica. Sin embargo, la exjefa del INPE, Rosa Mávila, consideró que estas decisiones “son una forma de evadir la crítica” y que el verdadero problema radica en la corrupción estructural del sistema penitenciario.

En el set del programa se debatió sobre los hallazgos y las fallas en la gestión del INPE, una institución señalada por permitir la venta y el ingreso de chips, agendas y conexiones ilegales de Wi-Fi a cambio de beneficios. El programa también destacó una investigación que reveló cómo algunos funcionarios brindaban protección a internos extorsionadores, mostrando la profundidad del problema.

“Si la delincuencia golpea una vez, nosotros golpearemos dos veces”, fue otra de las frases que lanzó el presidente José Jerí

¿Lograrán estas medidas recuperar el control en los penales del país? ¿Podrá el Estado desarticular las redes de corrupción que operan desde dentro?

No te pierdas el análisis completo y las reacciones en Arriba Mi Gente.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR