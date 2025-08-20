En Arriba mi Gente, se encendieron las alarmas tras conocerse que el Congreso de la República ha comenzado a debatir el predictamen que regularía el nuevo Parlamento bicameral, el cual incluye un posible aumento salarial para los futuros legisladores. Lo más polémico: pasarían de ganar S/ 15,600 mensuales a un sueldo equivalente al de un juez supremo titular, es decir, S/ 34,917.20.

Lo sorprendente es que aún no se han definido con claridad las funciones legislativas ni administrativas de los próximos senadores y diputados, pero el aumento de sueldo ya es tema prioritario en la Comisión de Constitución, presidida por el congresista Arturo Alegría.

“Los congresistas están siguiendo el mal ejemplo y creen que no les vendría mal un aumento de sueldo”, se escuchó decir con indignación durante el bloque. Si se aprueba el predictamen, el Estado tendría que desembolsar más de 6.6 millones de soles mensuales solo en sueldos, lo que representa casi 93 millones al año y cerca de 450 millones en un periodo de cinco años.

¿Debe priorizarse un aumento antes de definir funciones claras en un nuevo Congreso? No te pierdas más investigaciones y análisis en Arriba mi Gente, de lunes a viernes por Latina.

