Durante el programa Arriba Mi Gente, el reportero Rob Reina llegó hasta Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, donde decenas de familias continúan viviendo entre escombros y carpas improvisadas luego del incendio que destruyó más de cien viviendas hace ocho días. Aunque el presidente y varios alcaldes acudieron al lugar los primeros días: “con la camisa remangada, para la foto y el TikTok”, como denunciaron los vecinos, hoy la realidad es desoladora: no tienen agua.

“Lo que estamos viendo son bidones vacíos, ni una gota de agua”, reportó Rob Reina en vivo, mostrando la desesperación de los damnificados. Según contaron, Sedapal no ha vuelto a la zona a pesar de los constantes pedidos. “Han pasado una semana, se ha llamado en reiteradas oportunidades y no quieren traer el agua”, denunció un vecino, quien además señaló que en las redes sociales Sedapal presume estar cumpliendo, pero en Pamplona no ha llegado ningún camión cisterna.

Entre el sol intenso y la falta de servicios básicos, las familias intentan sobrevivir. “Nos organizamos para cocinar en una olla común”, contó una madre mientras preparaba desayuno con lo poco que tienen. “Aportamos un sol o dos para que todos comamos. Hay bebés, ancianos, todos juntos, como sea”. Los vecinos también explicaron que no bajan a las carpas oficiales por miedo a perder su terreno. “Tenemos 14 años viviendo acá, y si nos vamos, se meten otros. Dormimos con frío, sin techo, sin agua”, relató una de las vecinas con la voz quebrada.

La situación se agrava con los riesgos sanitarios y sociales. Algunos denunciaron que personas ajenas al barrio intentaron aprovecharse de la tragedia, robando las pocas pertenencias que quedaron tras el incendio. Además, los niños han perdido todo: ropa, útiles, uniformes. “Mi hijita fue al colegio con ropa de calle, todo se quemó”, dijo una madre.

Mientras tanto, los damnificados agradecieron al alcalde Francis Allison, quien donó bidones vacíos para recolectar agua, aunque estos siguen sin poder llenarse. “El agua es un derecho universal”, insistió uno de los vecinos, pidiendo al ministro de Vivienda y al director de Sedapal que actúen de inmediato.

Desde el set de Arriba Mi Gente, Fernando Díaz y Adriana Quevedo mostraron su indignación. “Es increíble que solo vayan para la foto. No se puede vivir sin agua”, señaló Díaz. Quevedo, por su parte, pidió solidaridad a la audiencia: “Todo hace falta: agua, comida, ropa, útiles escolares. Si alguien puede ayudar, háganlo”.

Los vecinos habilitaron el número 995-298-283 para recibir donaciones de agua, víveres y materiales de construcción.

¿Hasta cuándo tendrán que esperar los vecinos de Pamplona Alta para recibir agua? ¿Cumplirá Sedapal con atender esta emergencia humanitaria? No te pierdas la cobertura completa y los enlaces en vivo en Arriba Mi Gente.

