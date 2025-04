En Arriba Mi Gente, el incendio ubicado en el cruce del jirón Santa Rosa (ex Antonio Miró Quesada) con Luis Sotomayor, en Barrios Altos, ha generado indignación. Nuevamente, este distrito es foco de otro siniestro.

Cuando el reportero Rob Reyna llegó hasta la zona afectada, notó la ausencia de carpas y familias abarrotadas entre las pertenencias que lograron rescatar del incendio. Un padre de familia dio más detalles de su situación.

“Esperamos el apoyo de las autoridades, pero no se pronuncian. No sabemos nada, todavía”, señaló el hombre tras perderlo absolutamente todo.

Para no pasar frío, pasaron la noche en una quinta y su desayuno fue proporcionado por las monjas del templo parroquial de Nuestra Señora de Cocharcas.

“Estamos al aire libre para poder alimentarnos de lo que la gente trae. No hay carpas, no hay nada. Vinieron ayer a empadronar, pero no he vuelto a ver a nadie”, reportó el padre de tres niños.

Mientras tanto, el entrevistado denuncia que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha instalado carpas únicamente para sus labores de contención en la zona, pero no para los damnificados.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. con Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR