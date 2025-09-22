En una entrevista exclusiva para Arriba Mi Gente, Daddy Yankee, el llamado “rey del reguetón”, reveló su entusiasmo por regresar al Perú luego de tres años. Aunque ya retirado de la música, el artista fue recibido con cariño por sus fanáticos, quienes lo siguieron durante su recorrido por la capital.

“Amando siempre la cultura de Perú y más la comida, que aquí se come a otro nivel”, expresó el cantante, quien disfrutó de una butifarra en el mercado de Santa Cruz en Miraflores, específicamente en el puesto “Asados Héctor”.

Los dueños contaron su sorpresa al verlo llegar y mostraron cómo prepararon el icónico plato que, según él, le encantó tanto que pidió cuatro panes adicionales y cuatro litros de chicha morada. “La chicha es lo mejor que hay”, aseguró entre sonrisas.

A pesar de que inicialmente se había negado una entrevista, fue el propio Daddy Yankee quien decidió conversar con el reportero de Arriba Mi Gente. Durante la charla, dejó claro el cariño que tiene hacia el país: “Perú, los amo mucho”. Además, confirmó que uno de los motivos de su visita es un proyecto empresarial: abrir una cadena de restaurantes en diferentes países junto a un socio peruano.

¿Será Perú el punto de partida de esta nueva etapa en la vida del “Big Boss”? ¿Qué otras sorpresas traerá en su faceta empresarial? Descúbrelo en Arriba Mi Gente.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR