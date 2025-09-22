Daddy Yankee está generando revuelo en redes sociales luego de ser visto en distintos puntos de Lima, y el equipo de Arriba mi Gente no dudó en salir a buscarlo. El ícono mundial del reguetón fue captado probando delicias peruanas, y solamente con Latina ofreció declaraciones exclusivas sobre su experiencia en el país.

En conversación con Jorge Solari, reportero de Arriba mi Gente, el artista fue claro al expresar su emoción por estar en el Perú: “Amo la cultura de Perú siempre, ¡y más la comida que aquí se come arriba!”, dijo entusiasmado al ser captado por las cámaras del programa. La entrevista completa y todos los momentos de su visita se verán este lunes en exclusiva por el programa matutino de Latina.

El sábado 20 de septiembre, Daddy Yankee, cuyo nombre real es Ramón Ayala Rodríguez, fue visto desayunando pan con chicharrón en el Mercado Santa Cruz de Miraflores, donde sorprendió tanto a vendedores como a compradores. Luego, se dejó ver en las calles del Centro de Lima, saludando a fanáticos y compartiendo mensajes religiosos

Este lunes 22 de septiembre, no te pierdas todos los detalles de su paso por Lima y su conversación exclusiva con Latina. Sintoniza Arriba mi Gente desde las 9:30 a.m., por televisión, página web en vivo y app de Latina.

