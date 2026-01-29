La llegada de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, al Perú reactivó el debate público sobre la sanción que deberá enfrentar uno de los criminales más peligrosos del país. Sin embargo, pese a la gravedad de los delitos que se le atribuyen, la justicia peruana enfrenta importantes limitaciones legales para imponer la pena máxima.

Moreno Hernández fue extraditado desde Paraguay, un país que no contempla la cadena perpetua en su Código Penal. Por ello, el Perú solo puede juzgarlo dentro de los márgenes aceptados por la justicia paraguaya, en cumplimiento de los tratados internacionales de extradición.

El criminal es investigado por delitos como secuestro agravado, sicariato, robo agravado, extorsión y organización criminal, muchos de los cuales en el Perú pueden ser sancionados con cadena perpetua. No obstante, al haberse activado la extradición, esa pena queda descartada.

Especialistas en derecho penal explican que la condena máxima a la que podría aspirar la Fiscalía sería de 35 años de prisión, que es el tope permitido por el Código Penal peruano cuando no se aplica cadena perpetua. En Paraguay, incluso, el límite es menor, bordeando los 30 a 32 años.

Otro punto clave es que Moreno Hernández solo puede ser juzgado por los delitos aprobados en el cuadernillo de extradición. Si durante las investigaciones se detectan nuevos crímenes, la Fiscalía deberá solicitar una ampliación de extradición, un proceso que puede tardar varios meses y que debe ser aprobado nuevamente por Paraguay.

Actualmente, el Poder Judicial peruano ya le impuso 36 meses de prisión preventiva, mientras se desarrollan las investigaciones. Existe además la posibilidad de que el imputado solicite acogerse a un proceso de colaboración eficaz, lo que podría reducir su condena a cambio de información sobre su organización criminal, presuntos cómplices y posibles vínculos con malos policías.

La captura es solo el primer paso. Ahora, el reto de la justicia será lograr la mayor condena posible dentro de los límites legales que impone la extradición.

