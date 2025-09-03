En una reciente edición de Arriba mi Gente, se analizó el fenómeno detrás del Mundial de los Desayunos de Ibai Llanos, que ha capturado a millones de personas en todo el mundo. Con una sola jornada alcanzando 36 millones de visualizaciones, muchos se preguntan: ¿cuánto dinero realmente gana Ibai con este torneo?

“Ibai es un personaje nativo digital que lleva más de 10 años construyendo su comunidad”, comentó Herbert Holguín, invitado en el programa. Aunque todo parece muy orgánico, lo cierto es que Ibai ha creado una maquinaria muy bien aceitada que genera ingresos por todos lados: visualizaciones, crecimiento de seguidores y, sobre todo, patrocinios.

Durante el análisis, Santi Lesmes y el equipo señalaron que las plataformas como YouTube son clave para monetizar. Según explicaron, por cada mil visualizaciones en video largo, Ibai podría estar ganando entre $1,5 a $7, dependiendo del país y otros factores. Esto significa que con un video de 1 millón de vistas, el ingreso estimado podría superar los $5.000. Con 36 millones de vistas, se estima que el youtuber podría haber ganado entre $50.000 y $200.000 solo en YouTube.

Pero los patrocinios son lo que marcan la verdadera diferencia. Marcas como McDonald’s, Burger King o Samsung se han sumado al torneo, y, según lo discutido, eso podría representar cientos de miles de dólares más en acuerdos comerciales.

“Lo increíble es que esta campaña ha tenido una producción casi costo cero. Eso lo hace redondo desde donde lo mires”, comentaron en el set. Además, mostraron el crecimiento de seguidores de Ibai en sus redes, especialmente en Instagram, YouTube y TikTok, plataformas en donde también monetiza contenido.

“Perú también es clave”, dijeron en tono de broma, recordando cómo el país ha estado presente en los torneos de Ibai, ya sea con el pan con chicharrón o en el recordado Mundial de Globos.

¿Crees que Ibai debería seguir apostando por este tipo de contenido simple pero viral? ¿Te gustaría ver un desayuno peruano como ganador? No te pierdas los análisis más curiosos y virales en Arriba mi Gente.

