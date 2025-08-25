En Arriba Mi Gente, Nelly Rosinelli presentó oficialmente su nuevo programa culinario y no ocultó la emoción que siente en este nuevo capítulo de su vida. “Siento que estoy cumpliendo un sueño. Hay mucha emoción, ansiedad, nervios, una combinación de sentimientos”, confesó. Para ella, si ser parte de El Gran Chef Famosos ya fue un sueño, tener ahora su propia cocina y que además sea SU espacio, es todavía más especial.

La dinámica del programa es sencilla pero divertida: cada día, un amigo famoso llamará a Nelly para pedirle un antojito que no pueda cocinar por falta de tiempo o conocimiento, y otro invitado se unirá como asistente para preparar el plato junto a ella. “Es mayor responsabilidad, es todo un reto el poder conducir, cocinar, entretener (…) ahora entiendo a Peláez en muchos aspectos. Voy a dar todo de mí y espero que les guste”, comentó entre risas.

La conductora resaltó que disfruta mucho de este nuevo formato, pues se siente en confianza, como si estuviera realmente en su cocina, compartiendo con amigos y transmitiendo esa cercanía al público.

¿Será este nuevo espacio tan exitoso como El Gran Chef Famosos? ¿Qué sorpresas nos traerán los pedidos de los famosos? Descúbrelo en Arriba Mi Gente.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. con Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

