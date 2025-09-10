En Arriba Mi Gente, se informó que al menos 25 personas perdieron la vida en Nepal luego de que el gobierno prohibiera el uso de redes sociales, argumentando que estas perturbaban la “armonía social” y carecían de oficinas en el país.

Para los jóvenes de la Generación Z, esta decisión no fue más que una estrategia para ocultar los actos de corrupción del primer ministro.

Las protestas se intensificaron cuando miles de manifestantes incendiaron la casa del primer ministro y la sede principal del parlamento. Tras estos hechos, y en medio de las acusaciones de corrupción, el mandatario presentó su renuncia inmediata.

La violencia alcanzó un nivel extremo al conocerse la versión de que, presuntamente, la esposa del primer ministro, quien también ocupaba un cargo gubernamental, habría sido quemada viva por los manifestantes.

¿Qué consecuencias traerá esta crisis política para Nepal? ¿Podrá el país estabilizarse después de la renuncia de su líder? Descúbrelo en Arriba Mi Gente.

