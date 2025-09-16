En Arriba Mi Gente se conoció la grave crisis que atraviesa Machu Picchu, donde el turismo y el comercio se ven afectados por conflictos, corrupción y protestas. Muchos turistas, que planificaron su viaje con meses de anticipación, se han visto obligados a cancelar vuelos y paquetes turísticos, generando un impacto directo en la economía local.

El malestar internacional crece, al punto que en algunos países se recomienda no visitar el Perú. Ayer se produjo un enfrentamiento por la posesión de la vía que dejó 15 heridos, mientras que se calculan pérdidas que superan los 300 millones de soles diarios debido a la paralización de actividades.

Los turistas no ocultan su enojo y frustración: “Hemos ahorrado durante años para este viaje y ahora lo tenemos que cancelar”, comentaron varios afectados. Según reportes, el 15% de los planes turísticos hacia Machu Picchu ya han sido cancelados, poniendo en riesgo incluso el título de “maravilla del mundo” de la ciudadela inca.

¿Cómo se resolverá esta crisis que afecta no solo al turismo, sino también al prestigio del país? ¿Qué harán las autoridades frente al reclamo de los comerciantes y los visitantes? No te pierdas todos los detalles en Arriba Mi Gente.

