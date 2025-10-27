Durante un informe especial presentado en Arriba Mi Gente, se dio a conocer la alarmante situación que afecta al mundo musical en el Perú. Tras el atentado contra el grupo Agua Marina, conxciertos de reconocidos artistas como Gianmarco y Tony Succar han sido cancelados, mientras que se evalúa suspender temporalmente las presentaciones del género cumbia en todo el país debido a las constantes amenazas de extorsión.

La histórica agrupación Armonía 10 se encuentra en una posición muy delicada. Aunque uno de sus vocalistas, Lucho Granda, ha manifestado su intención de seguir cantando de forma individual, el resto de la agrupación ha mantenido silencio absoluto por temor a represalias. Además, se alertó sobre delincuentes que estarían utilizando el nombre de los hermanos Yaipén para engañar a los fans y obtener dinero a cambio de seguir enlaces fraudulentos en redes.

El presidente Jerí reconoció que el estado de emergencia no resolverá este problema de manera inmediata, mientras empresarios musicales, comerciantes, transportistas y emprendedores viven con miedo al crimen organizado.

Se mencionó incluso una reunión interna entre orquestas del Perú, donde se evalúan nuevas medidas para resguardar al público y a los artistas, mientras un grupo de chat mantiene a todos informados sobre los ataques recientes. En medio de esta crisis, la recomendación para los peruanos fue protegerse y valorar el tiempo en familia.

¿Qué más deberá ocurrir para que se tomen acciones definitivas? ¿La música tendrá que silenciarse en el Perú? No te pierdas Arriba Mi Gente para conocer el seguimiento de este grave caso que afecta a la cultura y al entretenimiento nacional.

