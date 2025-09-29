En Arriba Mi Gente, se abordó la grave crisis de inseguridad que afecta al transporte público en el Perú. Choferes, mototaxistas, taxistas y comerciantes denunciaron la violencia constante que enfrentan y la inacción del gobierno de Perú Libre tras el supuesto fraude electoral de 2021.

En una reunión con el ministro del Interior se pidió declarar al país en estado de emergencia y desplegar militares en los vehículos, pero la propuesta fue rechazada debido al alto costo de 43 millones de soles que significaría colocar al Perú en dicho estado, generando gran frustración.

Ante esta respuesta, los transportistas plantearon que los mismos conductores se armen y reciban capacitación para defenderse, pidiéndole al ministro del interior que les facilite la licencia para defensa personal. Incluso se planteó pagar a policías en sus días libres para reforzar la seguridad. Además, se denunció el pago de ‘cupos’ a bandas criminales, con pruebas entregadas directamente al ministro. Mientras tanto, se criticó que los fondos que podrían destinarse a seguridad se invierten en empresas como Petro Perú.

El programa resaltó la disminución de conductores acreditados de 56 mil a 22 mil, debido a la migración hacia países como España, Chile y Ecuador, impulsada por la inseguridad. También se comparó la situación con la violencia en EE.UU. y se destacó la importancia de generar conciencia sobre este problema. En el debate participó Rob Reina, sumando un enfoque político a la discusión.

¿Es viable armar y capacitar a choferes para enfrentar la violencia? ¿Hasta cuándo se retrasarán medidas efectivas para proteger al transporte público? Descúbrelo en Arriba Mi Gente.

