En el programa “Arriba Mi Gente”, se abordó la crisis de seguridad que enfrentan los transportistas tras los múltiples casos de extorsión y violencia que ya han cobrado la vida de 65 conductores. Ante la ineficacia de las autoridades, varios gremios han planteado medidas de autodefensa, incluyendo el porte de armas para los choferes.

Si bien algunos transportistas y usuarios creen que esta medida podría ayudar a disuadir los ataques, otros consideran que solo aumentaría la violencia, tal como ha sucedido en países como México y Colombia, señalando también el temor a un posible fuego cruzado. Un exviceministro de Seguridad Pública señaló: “Estas medidas desesperadas son producto de una situación desesperada, sin embargo, todo tipo de medidas que implique armarse (…), lo que termina haciendo es crear una espiral de violencia”.

La discusión también puso en la mesa la necesidad de exámenes psicológicos y preparación adecuada para otorgar permisos de armas, además de recordar que la responsabilidad no recae solo en la policía, sino también en instituciones como el Poder Judicial, que deben garantizar una respuesta efectiva.

El riesgo en buses y combis es aún mayor, ya que en la mayoría de los ataques los disparos van dirigidos directamente contra los conductores, poniendo en peligro también a cobradores y pasajeros.

¿Es la portación de armas una solución real a la inseguridad o un peligro mayor para todos? Descúbrelo y participa de este debate en “Arriba Mi Gente”.

