En Arriba Mi Gente, se presentó la historia de una mujer que viajaba con su perro Cocker Spaniel en un autobús y terminó enfrentando el pedido de otros pasajeros para que se bajara. El caso abrió un amplio debate sobre las normativas vigentes, que exigen transportadores específicos para mascotas, comparando la situación con las regulaciones que rigen los viajes en avión.

El especialista en conducta canina Fernando, conocido como “perrólogo”, explicó cuál sería el modo más adecuado de trasladar a las mascotas, destacando la controversia entre el uso de kennels frente a la compañía directa de sus dueños. Durante la conversación también se mencionó la responsabilidad del conductor del bus en hacer cumplir las normas y la percepción pública del miedo hacia los perros, comparada con la incomodidad que pueden generar otros pasajeros.

El programa resaltó experiencias contrastantes: desde el caso de un perro educado que no molestaba a nadie, hasta la necesidad de definir qué se considera “animal pequeño”, con la regla de que debe caber en una caja de 45x5x20 cm. Además, se compartieron anécdotas divertidas sobre el uso de bozales y la vida excéntrica de perros como Pipoca, que viaja con chofer y hasta en avión.

¿Se necesita una normativa más clara y uniforme para el transporte de mascotas en buses? ¿Debería prevalecer la comodidad de los pasajeros o el derecho de los dueños a viajar con sus animales de compañía? Conoce más sobre este debate en Arriba Mi Gente.

