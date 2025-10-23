Durante la reciente emisión de Arriba Mi Gente, se abordó la grave problemática de la contaminación en Lima, una de las ciudades con los niveles más altos de polución en Sudamérica. El espacio destacó cómo la antigüedad del parque automotor (especialmente buses y camiones de más de 15 años) está provocando serias consecuencias para la salud pública.

Según los especialistas invitados, el aire limeño supera los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a las partículas PM2.5, responsables de miles de enfermedades respiratorias y pulmonares, sobre todo en adultos mayores. En el Perú, hay 88 vehículos por cada 1.000 habitantes, y muchos no cumplen las revisiones técnicas adecuadas, lo que agrava el problema.

El programa también enfatizó que el país se había comprometido a reducir sus emisiones de carbono en un 40%, pero hoy las cifras duplican las proyecciones: se registran 36 millones de toneladas de CO₂, frente a los 18 millones previstos. “Necesitamos un transporte limpio y decente, con buses eléctricos o híbridos que reemplacen a los que ya cumplieron su vida útil”, se comentó durante el programa.

Los conductores reflexionaron además sobre la falta de incentivos para renovar vehículos y la necesidad de aplicar bonos de chatarreo efectivos, así como revisiones técnicas más exigentes. También se mencionó el auge de nuevas formas de transporte entre los jóvenes, como scooters, bicicletas y motos eléctricas, aunque se advirtió que las ciclovías en mal estado siguen representando un riesgo.

¿Hasta cuándo Lima seguirá respirando aire tóxico? ¿Qué medidas reales se tomarán para renovar el transporte y proteger la salud de los ciudadanos?

