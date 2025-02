En Arriba Mi Gente, el experto Anthony Choy llegó para dar cátedra sobre el amor y las vidas pasadas. Cuando se le preguntó por las mejores maneras para reconocer al amor de nuestras vidas, su respuesta fue CONTUNDENTE, ¿qué dijo?

“Nosotros venimos de otra vida. ¿Es posible tener un alma gente? Cuando conocemos a alguien por primera vez ha pasado que decimos: “Lo conozco de algún sitio. No sé, pero me suena, me llevo muy bien con ella”. La gente se CONOCE, sino se RECONOCE”, aclaró.

Además, señaló que hay un elemento fundamental en la misión de identificar a este ser en cualquier plano. “A través de LA MIRADA porque todo cambia, pero la mirada NUNCA. Cuando esa mirada nos transmite no necesariamente pasión, sino paz, algo como : “Por fin, te encontré”, aseguró Anthony.

