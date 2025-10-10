Después de una noche marcada por la incertidumbre política, el equipo de “Arriba Mi Gente” junto a Catia Gutiérrez, jefa del área política del canal, analizaron todo lo acontecido el día de ayer.

Comenzaron con la sesión del Congreso en la que se presentó el nuevo gabinete ministerial, centrado en la lucha contra la inseguridad ciudadana. En medio de los discursos, Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros, pidió a los congresistas no tomar decisiones “premeditadas” ante la crisis.

Con la madrugada llegó una noticia inesperada: José Jerí asumió como presidente interino del Perú tras un acuerdo entre bancadas. La situación recordó a los días posteriores a la vacancia de Martín Vizcarra, cuando Manuel Merino no logró sostener su gobierno y Francisco Sagasti tomó las riendas del país hasta el 2021. Ahora, Jerí juró al cargo hasta julio del próximo año, aunque el clima social sigue siendo tenso debido a las marchas convocadas y a una ciudadanía que se mantiene vigilante, sobre todo por el historial del ahora nuevo mandatario.

El programa destacó que Jerí, exmilitante de Somos Perú, ha tenido una trayectoria enfocada en la promoción de leyes laborales y deportivas. Su llegada al poder divide opiniones: algunos lo ven como una figura de transición, mientras que otros cuestionan su cercanía con Patricia Li, actual administradora del partido, quien habría sido clave en las negociaciones que impulsaron su elección.

“Arriba Mi Gente” también resaltó la postura de Fuerza Popular, que optó por no asumir la presidencia, prefiriendo apoyar a Somos Perú y enfocarse en las elecciones del 2026. La decisión, según analistas invitados, busca evitar asumir responsabilidades ante la creciente ola de inseguridad que enfrenta el país.

¿Será José Jerí la figura que logre estabilizar el panorama político del Perú? ¿Qué consecuencias traerá esta decisión en los próximos meses? No te pierdas el análisis completo y todos los detalles en “Arriba Mi Gente”.

