En Arriba Mi Gente, George Rubin, coleccionista y vendedor de zapatillas de lujo, está dispuesto a abrir las puertas de su palacio y contar más de su pasión por estos artículos.

“A mí me gustan mucho las zapatillas de diseñador, siempre me gustaron. Yo empecé a usar marcas que la gente no usaba y a la gente le empezó a gustar mucho. Los mensajes eran de “Oye, ¿dónde lo compro? Quiero tus zapatillas”, cuenta George sobre su comunidad.

Antes de atreverse a incursionar en las redes, el joven pasó por un momento difícil en su vida. “Fui papá joven, tenía que trabajar por el sueldo mínimo”, recuerda antes de su despegue y viralidad.

“Salían en la televisión las zapatillas fake y la gente confiaba mucho en mí. Decidí abrir mi tienda de zapatillas”, afirma contento se su progreso. “Se me dio esa suerte o constancia de creer en lo que yo estaba haciendo”, agrega sonriente.

Con más de 6 años de creación de contenido, George se ganó la credibilidad de sus seguidores y su colección fue en aumento con marcas como Dolce Gabanna, Gucci, Jorda, Prada, entre otras.

Entre sus exclusivos compradores, la figura del futbolista Christian Cueva emerge. “Cueva, desde que se junta conmigo, ya está mejor”, asegura George. Sin duda, la mayor reflexión que encuentra es la de no temerle a alcanzar sus sueños.

