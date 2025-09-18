En Arriba mi Gente, se comentó la aprobación del octavo retiro de los fondos de las AFP, medida que el Congreso respaldó con 110 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones. El proyecto fue exonerado de segunda votación y permitirá liberar hasta 4 UIT, equivalentes a S/21.400.

Durante el debate en el hemiciclo, algunos congresistas plantearon la derogación de la reforma previsional aprobada en 2024, mientras otros advirtieron sobre los riesgos de eliminar el sistema privado de pensiones. “Lo único que se busca derogando esta ley es acabar con los fondos privados y que se estatice el sistema de pensiones”, resaltaron desde la oposición.

Con su estilo directo, Santi Lesmes opinó en el programa: “Queridos compañeros, aquí debería haber libertad de cada uno con sus aportes. Es decidir dónde van, porque si yo puedo encontrar una empresa que me dé más rentabilidad, ¿por qué no puedo decidir qué hago con un dinero que es mío y que yo estoy aportando? Nadie me lo regala”.

¿Qué opinas sobre esta nueva liberación de fondos de la AFP? Descubre las reacciones, comentarios y análisis en Arriba mi Gente, solo por Latina Televisión.

