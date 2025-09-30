Durante la última edición de “Arriba Mi Gente”, se abordó un polémico incidente que involucra al congresista Héctor Valer. El ex premier, que solo ocupó el cargo durante cuatro días en el gobierno de Pedro Castillo, incluso escupió a una persona que lo cuestionaba, hecho que quedó registrado por las cámaras presentes.

El programa resaltó que la reacción de Valer refleja una preocupante falta de control emocional, especialmente en alguien que ostenta un cargo público. Se recordó además su historial de denuncias por violencia doméstica, lo que genera dudas sobre la calidad de los representantes elegidos. “No puedes controlar lo que otros dicen, pero sí cómo reaccionas”, reflexionaron los conductores al destacar la importancia de no caer en provocaciones.

A pesar de la gravedad del hecho, el periodista afectado decidió no presentar una denuncia al considerar que la justicia no le ofrecería garantías. Esta decisión reavivó el debate sobre la confianza en las instituciones y la necesidad de que la ciudadanía evalúe los antecedentes de los candidatos antes de otorgarles su voto.

¿Crees que un congresista debería comportarse de esa manera frente a los cuestionamientos? ¿Hasta qué punto normalizamos la violencia en nuestras autoridades? No te pierdas más detalles de este caso en “Arriba Mi Gente”.

