En Arriba mi Gente, Coki Gonzales y Fernando Díaz ofrecieron sus perspectivas sobre la clasificación de Alianza Lima a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores y lo que espera al equipo en los próximos partidos.

Coki Gonzales se centró en el aspecto físico del equipo y la importancia de la preparación para lo que viene. Comentó que aunque aún no había un reporte médico claro, una de las preocupaciones era una lesión muscular que podría afectar a Hernán Barcos, delantero y goleador del equipo: “Todavía no está el reporte médico, pero es un tema muscular”. Además, Coki subrayó que Alianza Lima decidió darle un descanso a sus jugadores:: “Alianza le ha dado una semana libre a sus jugadores porque no habrá fútbol debido a las eliminatorias”.

En otro momento, Fernando Díaz reflexionó sobre la naturaleza del fútbol peruano, y cómo, a pesar de los triunfos, siempre hay un componente de sufrimiento. “Si no sufrimos, no somos peruanos”, comentó Fernando, resaltando la presión de los últimos minutos del partido.

Según Coki Gonzales, uno de los aspectos claves a mejorar es la defensa, ya que el equipo ha recibido goles en casi todos sus partidos previos: “Creo que debería ajustar el tema defensivo, recibió un gol en 5 de 6 partidos”.

¿Qué cambios hará Alianza Lima en su defensa para mejorar en la Fase de Grupos? ¡Sigue los análisis y detalles en Arriba mi Gente!

