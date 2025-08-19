En Arriba Mi Gente, Coco Marusix adelantó detalles de la puesta en escena que contará cómo llegó a convertirse en la primera vedette trans del Perú.

“Es una historia que envuelve el cómo llego a ser vedette. Hay drama, y mucho”, expresó. Recordó que en sus inicios interpretaba a Marilyn Monroe con gran éxito, inspirada por figuras como Teddy Guzmán, y confesó que de niña se probaba los vestidos de sus tías frente al espejo soñando con ser artista o reina de belleza.

Su vida estuvo rodeada de rumores y especulaciones, como el supuesto romance con Jaime Bayly, a lo que respondió: “Hasta el día de hoy me paran en la calle y me preguntan si de verdad he tenido algo que ver con Bayly”. Aunque la historia nunca pasó de un show mediático, su carrera creció rápidamente desde los años 80, pasando del cafeteatro a la televisión.

Coco reveló que su fortaleza se cimentó en los valores que le inculcó su abuelo, a quien considera su verdadera figura paterna. Nunca sufrió bullying y defendía con carácter lo que era. Sin embargo, hace 23 años enfrentó un derrame cerebral que representó un duro golpe en su vida, aunque jamás la detuvo.

Hoy, regresa al escenario con más fuerza que nunca para compartir su legado: “Donde se van a enterar de lo que saben y lo que no saben, también”.

Este 29, 30 y 31 de agosto en el Teatro Nos, San Isidro, Coco presentará una obra que busca inspirar, reivindicar y emocionar. ¿Qué secretos revelará sobre su carrera y vida personal? ¿Qué la convirtió en un verdadero ícono de valentía y perseverancia? No te pierdas más de esta historia en Arriba Mi Gente.

