En Arriba mi Gente, la reportera Fiorella Roldán salió a conversar con los ciudadanos sobre el reciente retiro de la AFP aprobado por el Congreso. Muchos resaltaron que la prioridad es invertir antes que gastar: en estudios, negocios o incluso en la compra de un departamento.

Un joven comentó: “Prefiero ahorrarlo para mis estudios, en un futuro poder estudiar una maestría”. Otro ciudadano señaló que lo dejará acumulado para su jubilación, mientras que otros revelaron que lo usarán para un carro, negocio o terrenos.

Con humor, Santi Lesmes acotó en el set: “Saca tu plata si quieres, pero con cabeza”, mientras que Fiorella Roldán confesó entre risas que ella ya retiró antes y lo tiene “guardadito” para hacerlo crecer en un fondo a plazo fijo.

Al cierre, Fernando Díaz reflexionó sobre el impacto de estos retiros en el futuro: “Esto demuestra el descalabro del sistema de pensiones. Puede llegar una generación sin pensión para su vejez”.

