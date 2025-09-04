En Arriba Mi Gente, se reveló que en solo un año la cifra de colegios extorsionados incrementó un 400%. Los delincuentes intimidan a las instituciones con granadas, disparos o amenazas, exigiendo montos que oscilan entre 100 mil y 200 mil soles, cifras imposibles de pagar.

Este 2025, cerca de 13 mil colegios han cerrado por extorsión o irregularidades, mientras que el ministro de Educación anunció la apertura de 512 nuevas instituciones, número que no logra cubrir la pérdida. Los distritos más golpeados en Lima son Comas, San Martín de Porres, Los Olivos, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Chorrillos, mientras que a nivel nacional, ciudades como Trujillo y Arequipa están en alerta roja.

La presidenta de APEIP cuestionó las cifras oficiales, pues mientras el ministerio asegura que poco más de 30 colegios fueron afectados, solo en Lima más de 120 han tenido que pasar a la virtualidad para proteger a sus alumnos y docentes. Además, en el sector público, directores y maestros denuncian que deben pagar entre 5 y 10 soles diarios para poder trabajar.

¿Qué acciones concretas tomará el gobierno para enfrentar este problema? ¿Cuántos colegios más se verán obligados a cerrar por la inseguridad? No te pierdas todos los detalles en Arriba Mi Gente, de lunes a viernes por Latina.

