En Arriba Mi Gente, se mostró cómo los adultos mayores protestaron frente a las instalaciones del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) para exigir su reapertura. Desde marzo, los talleres culturales, educativos, deportivos y de desarrollo personal fueron eliminados poco a poco, los profesores despedidos y finalmente se les negó el ingreso sin explicación alguna.

Un aproximado de 130 personas se beneficiaban directamente de este espacio, mientras que la afluencia regular superaba los 500 usuarios. Ahora, los adultos mayores se ven obligados a realizar sus actividades al aire libre, expuestos al frío, sin profesores y sin el respaldo médico que antes ofrecía el local. “El alcalde dice que ha abierto 12 locales, pero lo reto a ir al del Sol de La Molina: es un aula pequeña, con un solo baño para 40 personas”, relató indignada una de las afectadas.

Los vecinos recordaron que el CIAM contaba con convenios de salud, atención inmediata en emergencias e incluso piscinas temperadas para terapias físicas. Hoy, todo permanece cerrado bajo la excusa de una “remodelación”, pero sin detallar en qué consiste. Denuncian además que el nuevo alcalde ha dejado que los equipos y el local se deterioren, reduciendo drásticamente los espacios disponibles para este sector vulnerable.

La falta de talleres ha generado un fuerte impacto en la salud física y emocional de los usuarios. Varios han sufrido accidentes cardiovasculares, depresión y ansiedad, resaltando que estas actividades funcionaban como una verdadera terapia.

¿Hasta cuándo permanecerá cerrado el CIAM de La Molina? ¿Cumplirá la Municipalidad con brindar espacios dignos y seguros para los adultos mayores? No te pierdas todos los detalles hoy en Arriba Mi Gente.

