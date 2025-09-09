Arriba mi Gente te trae las últimas noticias sobre la violencia en el transporte público. En horas de la mañana del lunes 8 de septiembre, un chofer de la empresa de transporte “Nueva América” fue asesinado a balazos en el distrito de San Juan de Miraflores, en plena ruta de su servicio, cuando transportaba pasajeros a bordo.

El crimen ocurrió entre la calle Alfonso Ugarte y la avenida Central, cuando sicarios disfrazados de pasajeros abordaron el vehículo y, sin mediar palabra, dispararon a quemarropa contra el conductor, Arturo Ramón Ramos, de 55 años, dejándolo tendido en el asiento del timón tras recibir al menos cinco disparos.

Karina Borrero, panelista del programa, señaló: “todos los días matan a alguien producto del cobro de cupos y la extorsión”, alertando sobre la creciente violencia que afecta a los conductores en diferentes rutas. El ataque desató el pánico entre los pasajeros, quienes, aterrados, salieron del bus mientras los sicarios huían rápidamente del lugar.

Un chofer de otra empresa también compartió su experiencia con el crimen organizado: “En mi empresa mataron a 4 choferes y dejamos de trabajar más de once días luego de los asesinatos”, relató. “Ahora todos tenemos que pagar cupo y eso antes no existía”, añadió, señalando la situación desesperante que viven los conductores debido a la extorsión.

Tras el asesinato, la unidad de transporte quedó varada a un lado de la pista, mientras que los testigos, aterrados, buscaban refugio. Rob Reyna, reportero en el lugar, informó que la flota de buses de la empresa “Nueva América” se encuentra paralizada: “Los mismos compañeros del fallecido están realizando un pequeño velorio aquí”, dijo, destacando la conmoción que ha dejado este nuevo asesinato. Según el periodista, los trabajadores de la empresa prefieren no hablar por miedo a represalias.

La Policía Nacional se presentó rápidamente en el lugar y comenzó las primeras diligencias e investigaciones, mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue tras el levantamiento ordenado por el fiscal de turno.

¿Qué medidas se tomarán para frenar la violencia en el transporte público? ¡Sigue el caso de cerca y mantente informado en nuestro programa!

