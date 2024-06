En el colegio César Vallejo, ubicado en Chiclayo, los escolares estudian sin ventanas y puertas, pese al frío intenso. Desde el año 2022 la obra para reconstruir la escuela se encuentra paralizada El director de la institución responsabilizó a la Municipio de la provincia de Chiclayo.

La corresponsal de “Arriba mi Gente” en Chiclayo, Solange Vásquez, conversó con las autoridades del plantel. Cansados de las clases virtuales, el personal del colegio decidió ‘invadir’ el terreno de la escuela y regresar a la presencialidad, pero esto no resultó como esperaban. El director aseguró que, como resultado de las deficientes condiciones de la infraestructura, 150 alumnos fueron retirados del colegio.

Para proteger a los menores, los padres de familia reunieron dinero para colocar plástico en algunas aulas. Sin embargo, este no es el único problema. Las aulas no solo presentan la falta de puertas, sino que el piso de estas es de tierra. Además, las autoridades denuncian que no tienen luz por las noches, por lo que las clases del turno tarde terminan antes de tiempo, lo que perjudica a los estudiantes.

