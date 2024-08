Christian Daga, actual manager de Sergio Gonzalo Romero “Chechito” denunció para las cámaras de Arriba Mi Gente que la abogada, Mabel Melgar quien representaba al artista cuando integraba la orquesta “Cómplices de la Cumbia”, le debe más de 100 mil soles. Daga mencionó que cubrió el dinero de cuatro contratos de eventos, cuando ella recibía los pagos adelantados de los mismos.

Por su parte, la versión de la ex representante del cantante, es que ella no mantiene una deuda con Daga, sino con Martín Toledo, dueño de “Cómplices de la Cumbia”,. Asimismo, declaró que interpondrá una denuncia por difamación al manager de Chechito, a quien reconoció como ex amigo. El artista por su parte manifestó: “Ambos le teníamos mucha confianza. Es terrible y me enseña que no debemos confiar en nadie”.

