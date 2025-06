En “Arriba mi Gente”, el líder de Alianza para el Progreso (APP) y actual gobernador de La Libertad, César Acuña, reconoció este lunes que las tesis de maestría y doctorado de su hermana, la congresista María Acuña, no se encuentran en los archivos de la Universidad César Vallejo (UCV), institución de la cual él es propietario.

Durante una rueda de prensa, Acuña señaló que es la universidad la que debe explicar el paradero de los trabajos de investigación realizados por la también presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Como posible explicación, sugirió que el Fenómeno del Niño Costero del 2017 podría haber sido responsable. “Recuerden que hubo bastantes lluvias y uno de los afectados fue la universidad. Se supone, pienso yo, que de repente por ahí algunos documentos de la universidad se extraviaron o tuvieron un mal origen”, declaró.

Las reacciones no se hicieron esperar en el set. Santi Lesmes comentó: “Cómo puede decir tremenda barrabasada”, mientras Maju añadió: “Creo que él se va de avance y no tiene una persona que lo asesore para que no pise el palito. Podría decir cualquier cosa para no dejar peor a la señora María Acuña”. Por su parte, Fernando Díaz ironizó: “¿Cómo va a decir que su tesis se la llevó el Fenómeno del Niño?”, y entre risas concluyó: “Siempre nos vas a sorprender, César Acuña”.

¿Se puede perder una tesis universitaria por culpa del clima? ¿Qué otras explicaciones dará la UCV? No te lo pierdas esta noche en “Arriba mi Gente”.

