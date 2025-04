A inicios de marzo, un incendio de gran magnitud movilizó a los bomberos hasta Barrios Altos, en Cercado de Lima. Luego de varios días de lucha para extinguir las llamas, se pudo controlar la situación. Sin embargo, los vecinos de la zona han manifestado que el fuego se ha reavivado alrededor de las 2 de la madrugada de este viernes 04 de abril.

El reportero Rob Reyna regresó a la zona del siniestro para recolectar las declaraciones de los afectados. Según comentan, los bomberos no contarían con la maquinaria para escarbar, llegar al corazón del incendio y apagarlo.

“Llamamos a los bomberos, pero ellos tienen que esperar orden de no sé quién. Recién vinieron a las 6 de la mañana, el foco estaba muy alto. Estamos esperando la respuesta de la municipalidad y dicen que hoy firmaran el convenio para iniciar con la demolición”, comentó una vecina ante las cámaras.

En tanto, otra de las afectadas aseguró: “El alcalde no quiere espectáculos, pero, lastimosamente, vemos que no nos da importancia. Nadie ha venido. Mientras no boten estos muros, sigue una olla a presión ahí abajo. Las autoridades no hacen nada. Es un mes. Señores autoridades, sean conscientes, hágannos caso. No somos gente que quiere aprovecharse de algo, vean la realidad”.

Mira el informe completo de “Arriba mi Gente” en el video ubicado en la parte SUPERIOR de esta nota.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. con Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR