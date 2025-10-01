En el reportaje de Arriba Mi Gente, se reveló la detención de Ángel Calvo, conocido por su papel de Nicolasa en televisión, junto a su pareja Eva María Nava Osorio, en Surquillo. Aunque existían medidas de protección desde el 2019, ambos continuaron conviviendo, situación que se habría prolongado a raíz de la pandemia de COVID-19.

La convivencia terminó en un episodio de violencia que motivó la denuncia de la víctima, pero lo que sorprendió a la familia es que ella también fue detenida junto al agresor. Joshua Ojeda, yerno de la víctima, denunció irregularidades en el procedimiento policial, señalando que las lesiones eran desproporcionadas entre las partes y que, a pesar de ello, las autoridades actuaron sin diferenciar entre víctima y victimario.

El reportaje además cuestionó la presencia en la comisaría de una abogada y una productora del canal del Estado, donde Calvo trabaja, lo que ha sido visto como un hecho inusual y posiblemente indebido. La familia también expresó preocupación por los problemas de salud de la víctima, quien es diabética y enfrenta dificultades debido a la prolongada detención.

Las denuncias previas por maltrato psicológico tampoco habrían sido atendidas con la debida diligencia, lo que ha generado frustración y sospechas de trato desigual frente a posibles conexiones con el canal estatal.

¿Se revisará el caso para garantizar un proceso justo? ¿Qué medidas tomarán las autoridades frente a las denuncias de irregularidades y a la salud de la víctima? Descubre más detalles en Arriba Mi Gente.

