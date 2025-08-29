Un acto de honradez se ha ganado la admiración de los comerciantes de la galería “Luna Pizarro” hacia el personal de seguridad. Se trata de la devolución de casi 8 mil soles al cambista de la zona.

Cerca de las once de la mañana, don Teófilo Pari decidió sentarse en la escaleras que llevan hasta el segundo piso de la galería para organizarse antes de comenzar otro día de trabajo, pero jamás imaginó que estaría por olvidar el paquete que contenía todo su capital.

“Estuve apuradísimo. En este sitio donde estoy sentado acomodando mis cosas, me olvidé por apurado. Como anda bastante gente que baja y sube…me percaté luego de una hora”, explicó el cambista.

Sus más de 15 años de experiencia lo motivaron a creer que no existía ninguna oportunidad de recuperar el dinero en un distrito tan concurrido como La Victoria, por lo que no se animó a presentar una denuncia.

La seguridad guardó todo el dinero

Al ver el paquete negro envuelto con cinta, el guardia Victor Aguirre lo miraba con sospecha y solo decidió acercarse cuando observó que un hombre estaba por llevárselo.

“Yo vi bien y era una bolsita de dinero. Le dije que no lo tocara, lo cogí yo y lo llevé a administración”, recuerda el vigilante.

De inmediato, junto a Tito Huamán, administrador de la galería, contaron el capital y levantaron un acta que firmaron todos los agentes de seguridad del establecimiento.

“No era poquita plata, lo guardamos hasta que aparezca. Por supuesto, tenía que entregarlo, no puedo actuar de otra manera. Eso fue por mis valores”, aseguró el guardia.

Cambista recuperó los S/7950 a las dos semanas

Después de varios esfuerzos por recordar lo que hizo durante ese día, don Teófilo regresó a la galería “Luna Pizarro” para preguntar por las cámaras de seguridad y agotar la última posibilidad de recuperar su dinero.

Aunque pasaron dos semanas, la administración recordaba muy bien los detalles del día de la pérdida y, luego de varias preguntas, le regresaron la suma al cambista.

“Estoy más feliz que nunca”, declaró don Teófilo tras agradecer la honestidad de los vigilantes y la administración del local comercial.

