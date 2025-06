Los vecinos reportan que las calles cercanas al mercado Jorge Chávez y del policlínico San José se han convertido en zonas tomadas por ambulantes y recicladores informales.

Según los vecinos, esta situación comenzó cuando se cerraron calles por las obras de la Línea 2 del Metro de Lima, lo cual ha dado paso al crecimiento de la informalidad y desorden en la vía pública.

“Tenemos varios años aquí. En la mañana funciona como un mercado, y nosotros trabajamos hasta las 3 o 4 de la tarde”, cuenta uno de los vendedores.

Aunque la mayoría de los vecinos se queja por no poder circular tranquilamente, no todos lo ven como un problema: “Vivo acá hace 38 años y para mí no es peligroso, al contrario, es más barato, se puede conseguir varias cosas”, comenta una vecina de la zona.

Santi Lesmes comentó que “el desorden, la ocupación ilegal del espacio público y la falta de control siguen siendo parte del paisaje diario”. Lo que era una obra para unir a más de 10 distritos ha terminado en caos informal.

¿Hasta cuándo durará esta situación? ¿Se recuperará el orden en esta zona clave de Lima Este?