El sistema de cableado en Lima, como en otras ciudades, no parece hacer más que aumentar. Así lo demuestran lo repletas que lucen avenidas principales y jirones de cables —frecuentemente— mal ubicados.

“No hacen caso, siempre está así. ¿Hasta cuándo lo van a dejar hacer así? Miren la maraña de cables”, denunció una vecina de Santa Anita sobre la labor de empresas de electricidad y telecomunicaciones.

Otros distritos como Ate y San Luis, también, enfrentan este problema. El reportero Jorge Solari verificó que los postes de varias cuadras soportan el peso del tumulto de cables.

Cableado aéreo: ¿Qué dice la ley?

“La municipalidad no se acerca, no pasa por acá. Todo esto perjudica a los inquilinos, más a nosotros que vendemos menú”, reportó un comerciante de la calle Vulcano en Ate.

Según la Ley 31595, es obligatorio el retiro de cables malogrados o mal estado en zonas urbanas. Pese a este reglamento, los vecinos aseguran que no hay cambios.

“No cumplen lo que han prometido. ¡Miren la maraña de cables! A nosotros los de clase media nadie nos asiste.”, lamentó una entrevistada. “Acá en el Perú nunca se cumplen las reglas”, agregó otra vecina.

Cables provocan accidentes

Además, los vecinos aseguran que los cables ya han ocasionado accidentes cuando los camiones se enredan contra ellos. “Me quedé sin internet, lamé a la compañía y era porque un camión se llevó todos los cables”, declaró un encuestado.

El temor de que se produzca un cortocircuito y/o incendio los ha motivado a exigir respuestas nuevamente. ¿Qué otro barrio luce repleto de cables? ¿Cuál es la solución para esta problemática? No te pierdas de más reportajes en Arriba Mi Gente.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. con Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR