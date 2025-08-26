En Arriba Mi Gente, se evidenció cómo Lince tampoco se salva de la maraña de cables aéreos sin uso. Aunque se ha comunicado el problema en repetidas ocasiones, no existe acción ni responsables claros. Incluso un vecino que lleva viviendo 67 años en la zona, expresó indignado que vio muchas instalaciones de cableado en todo ese tiempo, pero nunca que los quitaran.

La situación se repite en Santa Catalina, La Victoria, donde los cables incluso son instalados en las fachadas de las casas. Hace pocos días, trabajadores de una compañía realizaron nuevas conexiones y, al encontrar obstáculos en los árboles, los cortaron sin reparo. Esto afecta directamente a las áreas verdes y a la calidad de vida de los vecinos.

Distritos como Ate, Santa Anita, San Luis, Santa Beatriz y Lince también sufren este mismo problema, donde los cables invaden ventanas, atraviesan pistas y cuelgan a baja altura, obligando a los transeúntes a esquivarlos. Pese a la magnitud del riesgo y la contaminación visual, ni las autoridades ni las empresas han dado una solución.

¿Hasta cuándo permanecerán los distritos en esta peligrosa situación? ¿Quién asumirá la responsabilidad de limpiar y ordenar el cableado? No te pierdas más detalles en Arriba Mi Gente.

