En “Arriba Mi Gente” se dio a conocer un trágico accidente ocurrido en la avenida cercana a la estación Los Jazmines del metro, en Independencia. Un bus de la Policía Nacional atropelló a Félix Obregón, un adulto mayor de 77 años y reciclador, quien falleció al cruzar por la línea peatonal.

El vehículo oficial era conducido por el suboficial Carlos Antonio Morales Noguera y se presume que circulaba por la vía del Metropolitano, exclusiva para emergencias en intervención. La escena quedó acordonada entre las 6 y 7 de la noche para el levantamiento del cuerpo, mientras familiares y vecinos expresaban su indignación.

La familia del fallecido, padre de cinco hijos, exige una investigación clara y sanciones correspondientes. Vecinos de la zona denunciaron que los accidentes son frecuentes debido al incumplimiento de las normas de tránsito por parte de mototaxistas, autos, motos y hasta vehículos oficiales que invaden vías exclusivas o pasan la luz roja.

El caso también pone en debate la falta de cultura cívica y el poco control de las autoridades, que no logran garantizar un tránsito seguro en la ciudad.

