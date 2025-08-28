En Arriba Mi Gente se conoció que más de una decena de personas resultaron heridas, incluidos menores de edad, tras los violentos choques entre sujetos disfrazados de hinchas de Universitario y Alianza Lima. Lo más alarmante es que varias de las víctimas no pertenecen a ninguna de estas barras, pero terminan afectados por la violencia descontrolada que invade las calles y barrios.

Los vecinos, cansados del miedo, han tenido que colocar rejas en los condominios para protegerse. Eso los ha salvado de los últimos enfrentamientos, incluso del último, el cual terminó en una balacera. Distritos como El Agustino, Independencia y Villa María del Triunfo han sido escenario de peleas con bombardas, machetes, piedras y cuchillos, llegando incluso a registrarse una balacera en pleno Cercado de Lima.

Dos menores terminaron en el hospital tras recibir impactos de bala. Uno de ellos fue dado de alta, pero el otro aún tiene la bala en la columna y no puede ser operado. A ello se suma el caso de un agente de seguridad que resultó herido en el rostro cuando una bombarda explotó en la estación de la Línea 1 del Metro de Lima.

Aunque el reglamento exige que los clubes entreguen al IPD y a la Policía Nacional un padrón de barristas, hasta ahora no se cumple ni se aplican sanciones. Los efectivos policiales, por su parte, denuncian que no cuentan con equipos, vehículos antidisturbios ni suficiente personal para enfrentar esta crisis de violencia.

¿Qué medidas se tomarán frente a esta ola de agresiones? ¿Quién se hará responsable por los heridos inocentes? No te pierdas todos los detalles en Arriba Mi Gente.

