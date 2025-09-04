En Arriba Mi Gente, se conoció la denuncia de María Luque, madre de un niño de 4 años que fue atropellado en plena vía. El menor estaba junto a su tía cuando un vehículo, que se encontraba estacionado, retrocedió de manera repentina, golpeándolo y dejándole una de las llantas sobre el pie.La tía, desesperada, tuvo que subir al auto para que el conductor los llevara de emergencia al hospital.

Aunque el pie del niño ha mostrado mejoría, necesita terapias para recuperar por completo la movilidad y poder caminar y correr con normalidad. Sin embargo, la madre denuncia que el responsable, identificado como Gustavo Vera, quien además es su vecino de años, no se ha hecho cargo de los gastos.

“Esperaba su apoyo, pero nunca cumplió”, declaró, señalando también que la hermana del conductor reaccionó de forma “déspota y malcriada” en la clínica y la comisaría.

Por su parte, la madre de Gustavo defendió a su hijo, asegurando que él sí estaría dispuesto a cubrir los gastos de las terapias, pero que todo se habría complicado debido a la actitud de la familia del menor.

¿Asumirá finalmente el conductor su responsabilidad? ¿Podrá el niño acceder a las terapias que necesita para recuperarse? No te pierdas más detalles en Arriba Mi Gente, de lunes a viernes por Latina.

