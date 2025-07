En “Arriba Mi Gente”, se informó que el Tribunal Constitucional ha ordenado derogar todas las ordenanzas municipales que imponían multas o retiro de vehículos estacionados en la vía pública con grúa. Esta decisión, aplaudida por muchos conductores, busca frenar el abuso de autoridad y las sanciones excesivas que muchas veces afectaban a ciudadanos por faltas mínimas.

Rob Reyna salió a las calles a conversar con los ciudadanos y uno de ellos le comentó: “Una vez se llevaron mi carro y hasta me escupieron, es un abuso y un atropello”, contó un indignado chofer.

Otro conductor relató: “A mí no me han levantado el carro, pero a mi papá sí y la multa era impagable”. Y un tercer testimonio agregó: “Se me pinchó la llanta y me hicieron pagar 475 soles”.

Fernando Díaz fue claro al señalar: “Esto no significa que nos aprovechemos de esto, no es una carta abierta para que la gente haga lo que se le dé la gana”. Por su parte, Santi Lesmes denunció una práctica preocupante: “Se acaba el abuso de autoridad y sobre todo se acaba un negocio, porque nos llegó información de que había una ‘cuota diaria’ para cubrir”.

¿Alguna vez fuiste víctima de una multa injusta o de la grúa? Descubre qué hacer y cómo denunciarlo hoy en Arriba Mi Gente por Latina.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. con Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR