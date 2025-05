En Arriba Mi Gente, el caso de Veronica Boggiano ha puesto en evidencia la ola de delincuencia que enfrenta el país. Se trata de una joven que ha sido acusada por presuntamente haber estafado mediante Marketplace, popular sitio de comercio en línea.

“Contactan a mi madre y le dicen que me están buscando. Cuando mi madre pregunta la razón, contestan que supuestamente compré una laptop y no la pagué”, recuerda Boggiano.

Este incidente sucedió en diciembre y, solo dos semanas después, le llegó una citación para defenderse tras haber sido acusada de estafa. Al reportar el hecho en una comisaría, se enteró que había recibido hasta una segunda citación.

Mientras investigaba, descubrió que una fotografía que se tomó junto a su DNI a pedido de una entidad financiera es la que los denunciantes adjuntan como prueba de la estafa. “A ellos los contactan y les dicen que les vendan su producto, lo envían y nunca les llega el dinero”, precisa.

A Boggiano no le quedó más opción que colocar una contradenuncia. “La persona denunciante nunca apareció en la audiencia virtual”, detalla la víctima de suplantación de identidad. Aunque demostró su inocencia, los problemas no han parado.

“Desde diciembre, me cierran las puertas y me dicen que no cumplo con el perfil”, lamenta Boggiano. Debido a sus antecedentes penales, ha buscado sostenerse ecoómicamente con artesanía y vive con la esperanza de que se haga justicia.

