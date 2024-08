09 de agosto 2024 Actualizado el: 09 agosto 24 | 10:20 am

Santi Lesmes y Fernando Díaz, conductores de “Arriba mi Gente”, conversaron sobre la impactante denuncia del hijo de Eva Ayllón, Francisco García Ayllón, a Natalia Málaga por presuntamente haber rayado su auto. Aunque ambos reaccionaron al video filtrado en donde la entrenadora estaría cometiendo el presunto delito, Santi dio su opinión sobre la controversial denuncia y manifestó que no ve nada en las imágenes que inculpe a Málaga.

Santi no ocultó su incomodidad por los videos que circulan en diferentes medios y redes sociales, sobretodo mientras que Natalia Málaga continúa fuera del país por lo Juegos Olímpicos París 2024. “Aprovechar que ella está en París y filtrar estas imágenes, porque estas imágenes son filtradas, y si ya hay una denuncia… ¿Cuál es el propósito de filtrarlas?”, expresó duramente.

Si bien el conductor señaló que todos tienen derecho a denunciar y que se debe esperar a una resolución, no dudó en dar su opinión sobre los videos. “Si tienen pruebas, que las presenten. Eso lo decidirá un juez, pero sí creo que acá hay algo más allá. El filtrar esas imágenes, como se ha hecho, es para desprestigiar, para crear una imagen de ella cuando, yo en esas imágenes, que son las que hay, yo no veo algo nítido que me diga que ha ocasionado esos rayones”, sentenció.

Al proceso del hijo de Eva Ayllón se suma la denuncia de su esposa, quien también acusó a la entrenadora por el mismo motivo. Hasta el momento, Natalia Málaga no se ha pronunciado oficialmente sobre el delicado asunto.

