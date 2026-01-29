Después de meses de búsqueda y trámites judiciales, Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, ya se encuentra en el Perú. Su llegada se produjo la tarde del último martes bajo un impresionante despliegue policial, diseñado para evitar cualquier intento de rescate o atentado contra su vida.

El criminal fue entregado por las autoridades paraguayas en Asunción desde tempranas horas de la mañana. Encadenado de pies y manos, vestido con mameluco rojo, chaleco antibalas y con el rostro cubierto, abordó un avión Antonov de la Policía Nacional del Perú, que realizó escalas técnicas en Cochabamba y Arequipa antes de aterrizar en el Callao alrededor de las 6:25 p.m.

En tierra, más de 100 efectivos de unidades especializadas aguardaban su llegada. Las imágenes captaron un detalle que llamó la atención: Moreno Hernández mostraba un cambio radical de apariencia. El cabello rapado, sin barba ni bigote, como parte del protocolo para delincuentes de alta peligrosidad.

Durante el vuelo, el temido cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte pasó de una sonrisa nerviosa a un momento de llanto, evidenciando un estado emocional vulnerable. Ya en Lima, fue trasladado primero a la sede de la Aviación Policial y luego a la Base Naval del Callao, un recinto penitenciario de alta seguridad que en el pasado albergó a criminales como Abimael Guzmán y Vladimiro Montesinos.

El fuerte resguardo responde no solo a su peligrosidad, sino a la gran cantidad de enemigos que tiene y a la información sensible que manejaría sobre redes criminales, extorsión y presuntos vínculos con malos policías y otros actores.

