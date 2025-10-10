En el más reciente episodio de “Arriba Mi Gente”, se abordó la preocupante ola de inseguridad y extorsiones que ha puesto en riesgo la vida de reconocidos artistas de cumbia. La emblemática orquesta Agua Marina fue víctima de un violento ataque durante una presentación en Chorrillos, dejando varios heridos. El hogar de Lucho Quiroga, integrante del grupo y uno de los heridos de mayor gravedad por tres impactos de bala, fue asaltado en Piura el pasado 23 de septiembre.

Las bandas criminales han venido hostigando a los músicos mediante amenazas y atentados en distintos puntos del país. En Trujillo, durante el aniversario de Aguamarina en 2022, un explosivo fue detonado cerca del escenario y, al día siguiente, el bus de la orquesta fue asaltado. Hechos similares afectaron a las agrupaciones La Única Tropical y Armonía 10, cuyos vehículos fueron atacados en diciembre de 2024.

El informe de “Arriba Mi Gente” también recordó los asesinatos de músicos como Paul Flores y Jaime Carmona, que impulsaron una marcha nacional contra la inseguridad. Artistas como Toño Centella y Sergio Romero han decidido reforzar su seguridad personal ante las constantes amenazas, pero a pesar de las medidas, son varios los que no se salvan de los ataques del crimen organizado, mientras que otros artistas fallecieron víctimas de estos atentados.

Las extorsiones se extienden a bodegas, colegios y microempresas, con consecuencias devastadoras. En 2024, 2,200 bodegas cerraron sus puertas tras ser víctimas de ataques, y 102 instituciones educativas denunciaron intentos de extorsión. El sector transporte también sufre esta crisis, con 118 atentados y 65 fallecidos reportados.

Los peruanos se muestran lógicamente frustrados por la desmedida situación de violencia sin solución, declarando que actualmente ya no se puede ni estudiar, ni trabajar o usar el transporte público, consumir en una tienda o asistir a un concierto con tranquilidad sin el miedo de perder la vida en el proceso.

A pesar de la gravedad de la situación, la falta de acción de las autoridades enfurece a los ciudadanos, señalando que el miedo se ha normalizado y la delincuencia avanza sin control.

¿Hasta cuándo seguirán los artistas viviendo bajo amenaza? ¿Podrá el gobierno garantizar seguridad a quienes solo buscan trabajar en paz? Descubre más sobre esta alarmante realidad en “Arriba Mi Gente”.

