Las mañanas siguen llenas de alegría, entretenimiento y buena energía con “Arriba Mi Gente”, el programa que cada día acompaña a las familias peruanas con información, humor y grandes historias.

Desde este lunes 27 de octubre, Santi Lesmes, Fernando Díaz, Micheille Soifer y Ricardo Rondón compartirán la conducción del espacio, llevando a la pantalla su carisma, espontaneidad y la cercanía que los caracteriza.

En esta nueva etapa, “Arriba Mi Gente” promete seguir siendo un programa que habla de todo, que celebra la música, la cultura y la alegría del Perú.

“Arriba Mi Gente” es el programa donde conversamos, reímos y disfrutamos junto a toda la gente, porque las mañanas se viven mejor en familia y con buena compañía.

De lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m., por Latina Televisión. “Arriba Mi Gente”, tu programa de las mañanas, con toda la gente.