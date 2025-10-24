‘Arriba mi gente’ se renueva desde este lunes a las 9 de la mañana
Actualizado el: 24 octubre 25 | 04:48 pm
Las mañanas siguen llenas de alegría, entretenimiento y buena energía con “Arriba Mi Gente”, el programa que cada día acompaña a las familias peruanas con información, humor y grandes historias.
Desde este lunes 27 de octubre, Santi Lesmes, Fernando Díaz, Micheille Soifer y Ricardo Rondón compartirán la conducción del espacio, llevando a la pantalla su carisma, espontaneidad y la cercanía que los caracteriza.
En esta nueva etapa, “Arriba Mi Gente” promete seguir siendo un programa que habla de todo, que celebra la música, la cultura y la alegría del Perú.
“Arriba Mi Gente” es el programa donde conversamos, reímos y disfrutamos junto a toda la gente, porque las mañanas se viven mejor en familia y con buena compañía.
De lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m., por Latina Televisión. “Arriba Mi Gente”, tu programa de las mañanas, con toda la gente.