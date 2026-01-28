El creador de contenido Cliver Huamán Sánchez, conocido en redes sociales como Pol Deportes, fue objeto de comentarios racistas durante una transmisión en vivo realizada por el streamer Diego André Rodríguez, más conocido como Zodeka.

¿Qué ocurrió durante la transmisión?

El episodio se produjo en una transmisión del canal Zodeka, donde Rodríguez conversaba con otros integrantes de su panel sobre la creciente visibilidad de Pol Deportes en redes sociales. Sin embargo, la conversación tomó un giro negativo cuando se emitieron expresiones consideradas discriminatorias y ofensivas, dirigidas al adolescente creador de contenido.

Los fragmentos del live comenzaron a circular rápidamente en plataformas como X y TikTok, provocando indignación entre usuarios, creadores de contenido y figuras del entretenimiento.

¿Quién es Pol Deportes y por qué se volvió viral?

Con solo 16 años, Pol Deportes ha logrado posicionarse en redes sociales gracias a su forma espontánea de narrar partidos de fútbol, su carisma frente a cámara y su pasión por el deporte. Sus videos acumulan miles de reproducciones y han conectado con una audiencia joven que valora su estilo auténtico y cercano.

Reacciones y rechazo en redes sociales

Tras lo ocurrido, numerosos usuarios expresaron su solidaridad con Pol Deportes y condenaron los comentarios emitidos durante la transmisión.

En medio de la polémica, el Ministerio de Cultura también se pronunció rechazando cualquier manifestación de racismo y reafirmando la importancia del respeto y la diversidad en todos los espacios.

El caso ha puesto sobre la mesa la necesidad de que streamers e influencers asuman una mayor responsabilidad sobre el impacto de sus palabras, considerando el alcance masivo de sus plataformas y la influencia que ejercen sobre audiencias jóvenes.