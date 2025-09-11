En el Mercado de Productores de Santa Anita, Arriba Mi Gente llegó desde la madrugada para registrar una tradición que reunió a cientos de vecinos: la preparación de un pan con chicharrón de 2 metros de diámetro, hecho con 40 kilos de carne.

El mismo alcalde, quien estaba presente y ayudando en el lugar, felicitó a las señoras responsables de la receta, quienes explicaron el proceso, las múltiples capas y el gran esfuerzo que demandó trabajarlo desde muy temprano.

Se elaboraron 500 panes con chicharrón que fueron repartidos gratuitamente a la comunidad. Desde las 5 a. m., los vecinos hicieron largas colas para probar el tradicional desayuno.

Cuando llegaron las cámaras de Arriba Mi Gente, comenzó el reparto acompañado de sonrisas y aplausos. Incluso, el reportero del programa fue engreído con su pan y una taza de café traído directamente desde Chanchamayo.

¿Te imaginas el sabor de este mega pan con chicharrón? ¿Quién será el próximo en sorprender con una receta tan especial? No te pierdas todo lo que ocurrió hoy en Arriba Mi Gente.

