En “Arriba mi Gente”, se conoció la preocupante situación de Antonio Orjeda, más conocido como el Aquaman peruano, quien ha destacado por sus hazañas deportivas y labores sociales en los mares del país. El deportista chalaco grabó un mensaje denunciando la inseguridad en el Callao y, poco después, su expareja recibió una amenaza directa: “Dile a Antonio que si no se calla le romperemos los huesos”.

Antonio relató con preocupación: “la madre de mi hijo me ha dicho que le escribieron y que si no me quedo callado me van a romper todos los huesos”. Por su parte, Santi Lesmes remarcó: “es importante apuntar que su ex pareja es la que ha recibido estas amenazas”, mientras que Fernando Díaz respaldó al deportista diciendo: “lo que está diciendo él es la verdad, el pueblo chalaco está cansado, él vive en el Callao y respira día a día la inseguridad”.

¿Hasta dónde puede llegar la violencia contra quienes alzan la voz? Descúbrelo en “Arriba mi Gente”.

